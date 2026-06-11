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Суд вынес приговор калининградцу по делу о публичных призывах к насилию

В Калининграде суд признал 57-летнего местного жителя виновным по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.

Как установил суд, в мае 2025 года подсудимый разместил в открытом канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий в отношении представителя власти.

«Балтийский флотский военный суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Калининградской области.

Матвей Николаев

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