Торги по КРТ у Ярославля-Главного пройдут 23 июля

В Ярославле 23 июля состоятся торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на улице Павлика Морозова, в районе железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. Аукцион объявлен.

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Заявки на торги начнут принимать 15 июня, а закончат — 21 июля. Инвесторам предлагается территория общей площадью 16,9 тыс. кв. м для возведения объектов общественно-делового назначения. Строительство многоквартирных домов не запланировано.

Застройщик должен будет расселить дома № 3а и 4 на улице Павлика Морозова, а затем снести их и еще 19 объектов, расположенных на указанной территории. На реализацию проекта дается 10 лет.

Алла Чижова