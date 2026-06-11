Глава Ямала обратил внимание на жалобы жителей из-за проведения дорожных работ

На заседании выездного Совета глав муниципальных образований в Тазовском губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов попросил глав держать на личном контроле организацию проведения дорожных работ, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава региона обратил внимание на увеличившееся число обращений ямальцев в социальных сетях в городах и поселках. Он отметил, что короткий строительный сезон в регионе нужно использовать максимально эффективно.

«Поступают вопросы от наших жителей по поводу проведения дорожных работ. Понятно, что всегда строительный сезон — это определенные неудобства, но люди пишут о том, что дороги перекрыты, вскопаны, а работы не проводятся. Это вопрос организации, вопрос ответственности подрядного комплекса должен быть максимально высоким. Наши возможности за короткий строительный сезон нужно максимально эффективно использовать»,— сказал главам муниципалитетов Дмитрий Артюхов

Сезон дорожных работ на Ямале начался в конце мая. Планируется отремонтировать порядка 35 км муниципальных дорог и 100 км региональных трасс. Работы пройдут на дорогах Коротчаево — Новый Уренгой, Ныда — Пангоды, Надым — Салехард, Губкинский — Пурпе и других. На всех участках проведения работ движение будет организовано в реверсивном режиме с установкой светофоров.

Ирина Пичурина