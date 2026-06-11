Новгородская область получит 7 млн рублей на лекарства для льготников
Правительство России выделит регионам дополнительно более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 7 млн рублей из общей суммы поступит в Новгородскую область.
Правительство направит регионам более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Государственная поддержка распространяется на ряд льготных категорий граждан. В их числе инвалиды, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Кроме того, право на получение такой помощи имеют граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
Выделенные средства направят на обеспечение получателей необходимыми препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием в рамках действующих социальных программ.