Новгородская область получит 7 млн рублей на лекарства для льготников

Правительство России выделит регионам дополнительно более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 7 млн рублей из общей суммы поступит в Новгородскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство направит регионам более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Правительство направит регионам более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Государственная поддержка распространяется на ряд льготных категорий граждан. В их числе инвалиды, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Кроме того, право на получение такой помощи имеют граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Выделенные средства направят на обеспечение получателей необходимыми препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием в рамках действующих социальных программ.

Матвей Николаев