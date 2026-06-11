Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Новгородская область получит 7 млн рублей на лекарства для льготников

Правительство России выделит регионам дополнительно более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 7 млн рублей из общей суммы поступит в Новгородскую область.

Правительство направит регионам более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Правительство направит регионам более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство направит регионам более 1,7 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Государственная поддержка распространяется на ряд льготных категорий граждан. В их числе инвалиды, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Кроме того, право на получение такой помощи имеют граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Выделенные средства направят на обеспечение получателей необходимыми препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием в рамках действующих социальных программ.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд