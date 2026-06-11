В Курской области за сутки при атаках ВСУ пострадали три человека

С 09:00 10 июня до 09:00 11 июня над Курской областью сбили 141 беспилотник. Также зафиксировано 13 сбросов взрывных устройств с БПЛА и 69 артиллерийских обстрелов. В результате пострадали три человека, также скончался в больнице раненый 5 июня. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В селе Сухиновка Глушковского района пострадала 76-летняя женщина. В селе Толпино Кореневского района ранен 37-летний мужчина, поврежден автомобиль. В селе Илек Беловского района пострадал 73-летний мужчина. Все раненые проходят лечение в Курской областной больнице.

Также накануне стало известно, что в медучреждении скончался один из мужчин, пострадавших в результате атаки беспилотника на агрофирму в Большесолдатском районе. Ему был 61 год.

Повреждения зафиксированы в Хомутовском, Рыльском, Глушковском и Беловском районах. Разрушения получили пять частных домов и два автомобиля, гараж, хозпостройка, пристройка, молоковоз. Еще одна машина сгорела.

Сутками ранее при обстрелах Курской области со стороны Украины пострадал один мирный житель: у 76-летней женщины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения правого плеча и правой голени. Ее госпитализировали.

Алина Морозова