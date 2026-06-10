«Роза Хутор» знакомит сочинских школьников с основами экологического менеджмента

На курорте побывали участники образовательной программы «Сочи – территория природного туризма». Курс разработан специалистами Эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова, Сочинского национального парка и курорта «Роза Хутор» и посвящён вопросам охраны окружающей среды в индустрии туризма.

Фото: Владимир Клюшкин

Программа действует в школах Сочи с 2022 года. В течение шести месяцев учащиеся 12–16 лет изучают теорию и решают практические задачи, связанные с экологическим менеджментом на рекреационных территориях. Завершается курс выездом в горы и встречами с профильными специалистами «Роза Хутор».

«Курорт «Роза Хутор» — площадка для изучения устойчивого развития туризма на территории национального парка с сохранением природного наследия. Мы показываем школьникам, как решаются реальные задачи: от контроля качества окружающей среды до инженерно-технических вопросов. Участники программы по-новому смотрят на Горное Причерноморье и открывают для себя профессиональные перспективы в сфере природно-туристического комплекса. Многие из них, несмотря на то, что живут в Сочи, впервые оказываются в горах. Преподаватели, которые дают детям этот опыт, — настоящие подвижники, и мы будем поддерживать их работу», — отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

В этот раз на курорт приехали ученики двух сочинских школ — № 6 и № 7, всего более 50 человек. С момента запуска программы её участниками стали свыше 250 школьников.

«Мы видим высокий интерес к занятиям со стороны школьников и образовательных учреждений. В программе уже приняли участие ученики 10 школ Сочи. Для города, значительная часть которого находится на территории национального парка, а экономика связана с туризмом, экологический менеджмент — одно из востребованных направлений. Возможно, именно эти занятия помогут кому-то определиться с будущей профессией. Поездки в горы дают возможность пообщаться с профессионалами и увидеть практическую сторону их работы. Рассчитываем на дальнейшее развитие интереса школ к программе и на поддержку «Роза Хутор» в её реализации», — отметила руководитель Сочинского эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова Елена Мальц.

Образовательная программа «Сочи – территория природного туризма» — одна из инициатив «Роза Хутор» по развитию экологической культуры подрастающего поколения. Курорт поддерживает проект «Школьные агропарки», знакомящий школьников с субтропическими культурами Сочи. В нём участвуют более 50 образовательных учреждений города.

Также в рамках соглашения между Интерросом и Сириусом «Роза Хутор» выступает индустриальным партнёром XI Международного конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». Победители конкурса разработали проект восстановления биоразнообразия лесных насаждений в горах Сочи. Он будет реализован при поддержке курорта и, в том числе, поможет укрепить кормовую базу для диких животных.

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