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В Петербурге арестовали разыскиваемого в Азербайджане криминального авторитета

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Юсифа Наруддина оглы Алиева, также известного как Руслан Нураддинович Велиев. Мужчина находился в международном розыске по обвинениям в бандитизме, разбое и незаконном обороте оружия, совершенных в Азербайджане в середине 1990-х годов.

Суд отправил под стражу фигуранта дела о бандитизме и похищениях в Баку

Суд отправил под стражу фигуранта дела о бандитизме и похищениях в Баку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд отправил под стражу фигуранта дела о бандитизме и похищениях в Баку

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, подозреваемого задержали 9 июня возле дома на набережной Макарова. Установлено, что еще в 2004 году суд Сабаильского района Баку заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным суда, на территории России Юсиф Алиев к уголовной ответственности не привлекался и российского гражданства не имеет.

«Алиев обвиняется в том, что в августе 1994 года в г. Баку в составе банды совершил похищение А., незаконное лишение его свободы на трое суток, применение физического насилия и истязаний, вымогательство у родственников потерпевшего денежных средств в размере $182 тыс., а также 22.02.1995 участвовал в вооруженном нападении и похищении Е., незаконном лишении его свободы в течение четырех дней с применением физических истязаний и получении выкупа в размере $150 тыс.»,— сообщили в пресс-службе судов.

Постановлением суда обвиняемый арестован до 18 июля. В материалах дела отмечается, что препятствий для его выдачи правоохранительным органам Азербайджана не выявлено. Также установлено, что на территории России он находился без законных оснований.

Матвей Николаев

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