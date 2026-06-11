В аэропорту Геленджика действуют ограничения на полеты

Ранним утром в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на осуществление полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

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Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 в соответствии с действующим NOTAM.

Согласно сведениям онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, в настоящее время задерживаются 13 рейсов на прилет и вылет. В Геленджике, Анапе и Новороссийске действует угроза атаки беспилотников.

10 июня в аэропорту Геленджика из-за вводимых ограничений задержали пять рейсов на прилет и вылет, два рейса отправили на запасной аэродром, еще один оказался отменен по решению авиаперевозчика. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе аэропорта Геленджик, для пассажиров, ожидающих вылет в аэропорту, была организована выдача воды. Для тех абонентов, которые ожидали вылета более четырех часов, также организовали выдачу горячего питания.

София Моисеенко