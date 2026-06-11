Звуки выстрелов будут слышны в порту Новороссийска

Днем и поздним вечером 11 июня в Новороссийске будут проводиться учения со стрельбами, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В акватории морского порта Новороссийска запланировано проведение учений военно-морской базы с применением стрельб. Тренировочные мероприятия будут осуществляться с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 24:00. Стрельбы в ходе учений выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В мэрии Новороссийска заявили, что во время учений НВМБ будет отрабатывать практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время тренировочных стрельб в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Под запретом находятся все виды подводных работ и водолазные спуски.

София Моисеенко