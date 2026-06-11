В Геленджике включили сирены из-за опасности БПЛА

В Геленджике объявили опасность атаки беспилотников, сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На территории Геленджика включили системы оповещения. Глава города призвал граждан соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности. Жителям и гостям Геленджика рекомендуют оставаться в укрытиях вдали от окон до официального сообщения об отмене угрозы.

Режим угрозы атаки беспилотников сейчас действуют в Анапе и Новороссийске.

За ночь с 10 на 11 июня над регионами России, в том числе над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, силы ПВО сбили 330 украинских беспилотников. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

София Моисеенко