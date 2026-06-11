Силы ПВО сбили 330 беспилотников над Черным морем и регионами России

Прошедшей ночью с 10 на 11 июня над регионами России, в том числе над акваторией Черного моря, дежурные средства ПВО сбили 330 украинских беспилотников. Об этом сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 10 июня по 07:00 11 июня беспилотники уничтожали над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. По информации министерства обороны России, БПЛА также сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Тверской и другими областями.

В настоящее время на территории Анапы и Новороссийска действует режим угрозы атаки беспилотников. Тревога по БПЛА объявлена в Геленджике.

София Моисеенко