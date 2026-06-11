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Рафаэль Зверев назначен начальником Уральского таможенного управления

Руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев утвердил Рафаэля Зверева на посту начальника Уральского таможенного управления (УТУ), сообщили в управлении. Ранее он был исполняющим обязанности руководителя — господин Зверев вступил в новую должность 11 июня.

Рафаэль Зверев

Рафаэль Зверев

Фото: Уральское таможенное управление

Рафаэль Зверев

Фото: Уральское таможенное управление

Карьера Рафаэля Зверева началась в 2005 году на позиции инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста в Московской области. Позднее он возглавил этот пост, а с марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни – начальника Московского таможенного поста (ЦЭД)

С июня 2025 года Рафаэль Зверев работал первым заместителем начальника Главного управления организации таможенных операций и контроля ФТС России (ГУОТК ФТС России).

Напомним, начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, возглавлявший его с июля 2020 года, оставил свой пост 1 декабря 2025 года и завершил службу в таможенных органах.

Ирина Пичурина

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