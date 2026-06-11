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В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

Утром 11 июня в Анапе ввели режим угрозы атаки БПЛА, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В случае включения сирен жителям и гостям Анапы рекомендуется не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон и не пользоваться лифтом. Если тревога застала на улице, согласно правилам безопасности гражданской обороны, необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Также для этих целей можно использовать подвалы домов и подземные парковки.

В мэрии Анапы напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях материалов, демонстрирующих работу оперативных служб или средств ПВО.

В настоящее время режим угрозы атаки беспилотников также действует на территории Новороссийска. Ранним утром в городе уже включали сирены в связи с переходом на режим тревоги.

София Моисеенко

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