Угрозу атаки БПЛА в Новороссийске объявили второй раз за утро

На территории Новороссийска повторно объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко. До этого режим вводился в районе пяти часов утра 11 июня, в Новороссийске включали системы оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На данный момент в муниципалитете действует желтый уровень угрозы. При включении сирен жителей и гостей Новороссийска призывают отойти от окон и укрыться в комнатах с капитальными стенами без остекления.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Он отметил, что сигнал будет отменен сразу, как только обстановка в городе станет безопасной.

София Моисеенко