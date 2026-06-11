Антициклон принесет в Петербург сухую и теплую погоду

11 июня погодные условия в Санкт-Петербурге будет определять небольшой гребень антициклона. Благодаря его влиянию существенных осадков в городе не ожидается, а температура воздуха останется в пределах климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптик рассказал о погоде в Петербурге накануне длинных выходных

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Синоптик рассказал о погоде в Петербурге накануне длинных выходных

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщил синоптик центра «ФОБОС» Михаил Леус, в течение дня в городе на Неве сохранится облачная погода с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов. В Ленинградской области воздух прогреется до +20…+25 градусов.

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит около 759 миллиметров ртутного столба, что близко к средним многолетним значениям.

По предварительному прогнозу, в пятницу существенных осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +16…+18 градусов, а днем повысится до +21…+23 градусов.

Матвей Николаев