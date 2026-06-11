В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

На территории Анапы объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе-курорте включили сирены системы оповещения населения. Информацию об этом распространила администрация Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и следовать рекомендациям оперативных служб. При получении сигнала тревоги гражданам рекомендовано незамедлительно принять меры безопасности и укрыться в защищенных помещениях.

Власти напоминают, что при нахождении дома необходимо отойти от окон и перейти в помещения без остекления или комнаты, окна которых не выходят на открытые пространства. Для укрытия подходят коридоры, ванные комнаты, кладовые и другие помещения с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице, рекомендовано пройти в подземные переходы, подвальные помещения, цокольные этажи зданий или на подземные парковки.

Жителей и туристов также просят не использовать личный транспорт в качестве укрытия и не находиться рядом с фасадами многоквартирных домов. Все дальнейшие действия необходимо предпринимать в соответствии с указаниями экстренных служб и официальными сообщениями органов власти.

Ранее на территории Краснодарского края уже вводился режим беспилотной опасности. По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне сохраняющейся угрозы власти региона вновь напомнили о действующих ограничениях на распространение информации, связанной с атаками беспилотников. В Краснодарском крае запрещено публиковать фото и видео работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, мест падения беспилотников, а также сведения о расположении военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб. Власти призвали жителей и гостей региона получать сведения о происходящем исключительно из официальных источников и не распространять непроверенную информацию.

Мария Удовик