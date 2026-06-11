В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти города призвали жителей и гостей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При включении сирен и подаче сигнала «Внимание всем» гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и незамедлительно укрываться в безопасных местах. Тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам и перейти в помещения без окон либо в комнаты, окна которых не выходят в сторону моря. В качестве укрытия рекомендуется использовать коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендовали укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или на подземных парковках. Власти отдельно подчеркнули, что автомобиль не является безопасным укрытием. Также не рекомендуется находиться возле стен многоквартирных домов.

Сигнал об угрозе будет действовать до момента стабилизации обстановки. Его отменят сразу после получения соответствующей информации от оперативных служб.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о ночной атаке беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, в период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Под удар попали Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Тульская, Тверская и Владимирская области, Московский регион, Республика Крым и Краснодарский край. Беспилотники также уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

Власти региона напоминают о запрете на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено распространять сведения о местонахождении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и другую информацию, которая может представлять угрозу безопасности.

Мария Удовик