На Дону предстоит убрать 3,3 млн гектаров зерновых

В Ростовской области в 2026 году предстоит убрать около 3,3 млн га ранних зерновых культур. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам встречи с аграриями на выставке-демонстрации «День донского поля».

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Вопросы подготовки к уборочной кампании обсудили с сельхозпроизводителями из всех районов области. По словам главы региона, власти намерены оказывать поддержку аграриям на протяжении всего сезона.

«Мы, со своей стороны, подставим плечо — как сделали это в прошлом году. Будем помогать и на уровне регионального правительства и, в случае необходимости, обратимся за поддержкой в федеральное министерство», — отметил Юрий Слюсарь.

Особое внимание власти уделяют погодным рискам. Для их минимизации регион взаимодействует с Росгидрометом, используя аналитические данные и прогнозы для оперативного реагирования на возможные неблагоприятные погодные условия.

Напомним, в прошлом году Ростовская область столкнулась с сильной засухой. Режим чрезвычайной ситуации вводился в 27 районах, а урожай зерновых оказался самым низким за последнее десятилетие и составил менее 9 млн тонн.

Валерий Климов