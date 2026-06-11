В аэропорту Сочи сохраняются ограничения на фоне отмены беспилотной опасности

В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения сохраняются уже третий час и введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

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В воздушной гавани сообщили, что все службы готовы возобновить работу в полном объеме сразу после отмены ограничительных мер. Авиакомпании продолжают информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта, официальных сайтах перевозчиков, а также обращать внимание на аудиообъявления в терминале. Возможные изменения в расписании авиакомпании доводят до пассажиров по контактам, указанным при бронировании билетов.

В аэропорту призвали посетителей с пониманием относиться к сложившейся ситуации и соблюдать правила пребывания в терминале. В частности, пассажиров попросили не занимать сидячие места вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и семьям с детьми.

Для пассажиров продолжают работать все основные сервисы аэропорта. В терминале открыта бесплатная комната матери и ребенка, а возле санитарных зон доступны фонтанчики с питьевой водой.

Ранее ограничения на работу аэропорта вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После их отмены аэропорт и авиакомпании планируют приступить к восстановлению регулярного расписания рейсов.

В настоящее время информация о времени снятия ограничений не приводится. Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт и внимательно следить за официальными сообщениями перевозчиков и аэропорта Сочи.

Мария Удовик