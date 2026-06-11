В акватории Черного моря у Сочи проведут учебные стрельбы

В Сочи 11 июня проведут плановые учебные стрельбы в акватории Черного моря. Тренировочные мероприятия состоятся в районе морского порта курорта и будут проходить в несколько этапов в течение дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сообщили городские власти, стрельбы запланированы с 09:00 до 13:00, а также в 11:20 и в вечернее время — с 20:00 до 23:00. Перед началом мероприятий в 08:50 организуют речевое оповещение населения.

Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие и учитывать информацию при планировании отдыха в районе побережья и морского порта. В администрации подчеркнули, что мероприятия носят учебный характер и связаны с отработкой действий военных подразделений.

Сообщение о проведении стрельб опубликовано на фоне сохраняющихся мер безопасности в регионе. В ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны ликвидировали над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим беспилотной опасности. В связи с этим ранее вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. В течение дня работа воздушных гаваней была восстановлена.

Власти региона также напоминают о запрете на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию информации о военных объектах, объектах критической инфраструктуры и других сведений, способных повлиять на безопасность.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб. Жителей и туристов призывают получать сведения о текущей обстановке только из официальных источников и соблюдать рекомендации оперативных служб.

Мария Удовик