В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во время действия предупреждения жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности, не приближаться к окнам, использовать в качестве укрытия помещения без окон, а при нахождении на улице спускаться в подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и другие защищенные пространства.

После отмены сигнала ограничения, связанные с необходимостью укрытия, прекратили действовать. Вместе с тем власти напомнили о необходимости сохранять бдительность и следить за сообщениями официальных источников.

Жителям и туристам также вновь напомнили о действующем в Краснодарском крае запрете на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию материалов, связанных с местами падения беспилотников, действиями специальных служб, а также объектами военной и критической инфраструктуры.

В администрации региона ранее отмечали, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту стратегически важных объектов. Ограничения касаются как фото- и видеоматериалов, так и распространения информации, которая может раскрыть расположение объектов или позволить оценить эффективность работы систем защиты.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб.

Власти призвали жителей и гостей курорта получать сведения о текущей обстановке только из официальных источников и соблюдать рекомендации оперативных служб. Телефон экстренных служб — 112.

Мария Удовик