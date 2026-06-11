В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Туапсинского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период действия угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов жителям и гостям района необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности. Следует укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, кладовой, коридоре.

На улице необходимо спрятаться на подземной парковке, в подземном пешеходном переходе или на цокольном этаже ближайшего здания.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 330 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня дежурными средствами ПВО. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Алина Зорина