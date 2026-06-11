Заболеваемость болезнями суставов и позвоночника на Ставрополье снизилась на 1,3%

В Ставропольском крае в 2025 году зафиксировано снижение общей заболеваемости болезнями костно-мышечной системы. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в региональном минздраве. Показатель составил 13,9 тыс. случаев на 100 тыс. населения против 14,1 тыс. годом ранее. Снижение составило 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Наиболее распространенными заболеваниями в структуре патологии остаются болезни позвоночника. Так, показатель деформирующих дорсопатий, к которым относятся различные заболевания спины, достиг 7090,8 случая на 100 тыс. жителей. Еще более 4,1 тыс. случаев на 100 тыс. населения приходится на артропатии — группу заболеваний суставов, включающую артриты и артрозы.

Среди суставных заболеваний наибольшую распространенность сохраняют артрозы. В 2025 году показатель составил 2589,2 случая на 100 тыс. человек. При этом заболеваемость ревматоидным артритом составила 157,8 случая на 100 тыс. населения, а реактивными артропатиями — 76,4 случая. Последняя категория продемонстрировала рост на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, став одной из немногих нозологий, показавших положительную динамику.

Одновременно специалисты зафиксировали снижение распространенности ряда других заболеваний. Так, число случаев ювенильного артрита сократилось на 10,6%, кифоза, лордоза и сколиоза — на 3%, а заболеваемость анкилозирующим спондилитом уменьшилась почти на 1%. Небольшое снижение отмечено также по системной красной волчанке, остеопорозу и другим заболеваниям соединительной ткани.

Несмотря на общее улучшение статистики, ситуация остается неоднородной по территории региона. Наиболее высокие показатели заболеваемости костно-мышечной системы зарегистрированы в Ставрополе, Железноводске, Предгорном, Новоселицком, Георгиевском и Кировском округах. Так, в Ставрополе показатель достиг 26,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения, что почти на 90% превышает среднекраевой уровень. В Железноводске превышение составило 88,5%, в Предгорном округе — 85,1%.

На фоне высокой распространенности заболеваний сохраняется значительный объем специализированной медицинской помощи. В 2025 году в круглосуточных стационарах Ставропольского края было выполнено 2059 операций по эндопротезированию суставов. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее, когда врачи провели 2172 подобных вмешательства.

Заболевания костно-мышечной системы традиционно остаются одной из наиболее распространенных причин хронической боли, ограничения подвижности и временной утраты трудоспособности. Наибольшую нагрузку на систему здравоохранения продолжают формировать болезни позвоночника и суставов, на которые приходится основная часть обращений пациентов за специализированной медицинской помощью.

Валерий Климов