Из Ставропольского края выдворят 64 мигрантов

В Ставропольском крае завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», в ходе которой правоохранители выявили около 700 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По итогам рейдов принято решение о выдворении за пределы России 64 иностранных граждан, нарушивших требования законодательства. Из них 31 человек состоял в реестре контролируемых лиц как незаконно находящийся на территории страны.

Операция проходила с 1 по 10 июня. В ней участвовали сотрудники полиции совместно с представителями других правоохранительных органов и контролирующих ведомств.

За время проведения мероприятий правоохранители проверили более 1,2 тыс. объектов и свыше 2 тыс. транспортных средств. В отделы полиции доставили более 400 иностранных граждан для проверки законности пребывания и трудовой деятельности на территории России.

В отношении мигрантов составлено свыше 300 административных протоколов. Еще около 400 нарушений выявлено со стороны работодателей и принимающих сторон.

Кроме того, в ходе операции возбуждено 27 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.

Общая сумма административных штрафов, наложенных по итогам проверок, составила около 7 млн руб.

Валерий Климов