Спорткомплекс «Мечел» признали собственностью ЧМК

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ПАО «Челябинский металлургический комбинат» к администрации Челябинска. Спортивный комплекс «Мечел» признан собственностью предприятия, сообщает пресс-служба суда.

Завод подал заявление к мэрии в августе 2025 года. Комбинат просил признать право собственности на нежилое здание площадью 11,8 тыс. кв. м. В качестве третьего лица в деле участвовал комитет по управлению имуществом и земельным отношениям городской администрации. Требования предприятия удовлетворили на заседании 10 июня.

Виталина Ярховска