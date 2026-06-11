Спрос на работников сельского хозяйства на Ставрополье вырос на 72% перед уборочной кампанией

Работодатели Ставропольского края существенно увеличили спрос на сотрудников в агропромышленном комплексе. По данным аналитиков hh.ru, количество приглашений на вакансии в сфере сельского хозяйства в преддверии летнего сезона выросло на 72% по сравнению с декабрем 2025 — февралем 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за исследуемый период компании региона направили соискателям более 1,8 тыс. приглашений на работу в аграрной отрасли.

Эксперты связывают рост потребности в персонале с началом активной фазы сезонных полевых работ и подготовкой к уборочной кампании. Сельское хозяйство вошло в число пяти отраслей Ставропольского края, где работодатели наиболее активно наращивали набор сотрудников.

В целом за первое полугодие работодатели региона направили более 367,3 тыс. приглашений на вакансии, что на 6% больше, чем в начале года.

Наиболее заметный рост спроса на персонал зафиксирован в автомобильном бизнесе (+110%), среди рабочего персонала (+85%), в сфере транспорта и логистики (+78%), а также в строительстве и недвижимости (+11%).

Аналитики отмечают, что летом традиционно увеличивается потребность бизнеса во временных и сезонных работниках. На юге России количество заказанных работодателями смен в летние месяцы в среднем на 24% выше, чем весной. Это связано с началом туристического сезона, ростом грузоперевозок и увеличением объема сельскохозяйственных работ.

Валерий Климов