Около Плотинки в Екатеринбурге откроется мясное бистро «Кузьма»

В Екатеринбурге ко Дню России откроется мясное бистро «Кузьма», сообщили «Ъ-Урал» в заведении. Оно будет работать рядом с Плотинкой — в сквере Попова.

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Кухню бистро возглавляет опытный шеф-повар Виталий Куцко, который ранее работал в других «мясных» заведениях Екатеринбурга, например, в баре «50 костей». Говядина для «Кузьмы» будет закупаться у местных поставщиков. «Его подход — простая формула: качественное мясо, точная прожарка, понятные соусы и стабильный результат каждый день. Здесь сознательно делают ставку на локальных партнеров: так вкус становится ближе, а продукт — прозрачнее»,— сказано в сообщении.

Главный хит меню — стейк «Блекджек» за 800 руб., однако есть и более дешевые блюда, в числе которых смешбургеры с неожиданными акцентами, тартар из говядины и губернаторский ланч. При этом ежедневно после 21:00 в бистро будет проходить распродажа стейков, которые будут разными, их количество ограничено.

Ирина Пичурина