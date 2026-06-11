На Афипском НПЗ ликвидировали пожар

Возгорание на Афипском НПЗ, возникшее из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, ликвидировано. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пострадавших в результате произошедшего нет. К ликвидации ЧП привлекли 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Информация о возгорании на территории Афипского НПЗ появилась в ночь на 11 июня, около 02:00 мск. Пожар произошел в результате массированной атаки ВСУ на Краснодарский край.

Обломки беспилотных летательных аппаратов также были обнаружены по трем адресам частного сектора в Северском районе. В одном из домов произошло возгорание хозпостройки. Еще в одном доме взрывной волной выбило остекление. Также нарушена газовая магистраль. В результате ночной атаки беспилотников пострадал один человек.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Краснодаре обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, после чего произошло возгорание. По предварительной информации, пострадали два человека.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара, Сочи и Новороссийска. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Алина Зорина