Челябинскую «Опору России» вновь возглавил Дмитрий Клеутин

Председателем Челябинского областного отделения «Опоры России» переизбран на новый срок Дмитрий Клеутин. Такое решение было принято абсолютным большинством голосов в ходе очередной конференции, сообщает пресс-служба организации.

Вице-председателями реготделения остались Рушан Гиниятов, Алексей Ларин, Андрей Коршунов и Михаил Попов. В обновленный состав совета организации избрали 22 человека. Помимо заместителей председателя, в него вошли: вице-президенты федеральной «Опоры России» Артем Артемьев и Евгений Илле, председатель Комиссии по ЖКХ федеральной организации Ирина Хоптяр, а также руководители профильных комитетов и комиссий.

Виталина Ярховска