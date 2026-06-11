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В трех аэропортах Кубани ограничили полеты

Ограничения на полеты ввели в трех аэропортах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба авиагавань.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара, Сочи и Новороссийска. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

По данным пресс-служб муниципалитетов Краснодарского края, утром 10 июня на территории Новороссийска объявили воздушную тревогу, в Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей городов просят позаботиться о собственной безопасности и укрыться в помещениях без окон.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Краснодаре обломки одного из БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, после чего произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.

Атаке беспилотников также подвергся Северский район. Там повреждены несколько частных домов. Согласно предварительным данным, пострадал один человек.

Алина Зорина

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