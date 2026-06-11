Бастрыкину доложат по делу о похищении ребенка в Нижневартовске
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела о похищении девочки в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.
Александр Бастрыкин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Инцидент произошел 7 июня. Следствие установило, что 47-летний местный житель в районе Комсомольского озера запугал девочку, приказывая выполнять его требования. Он увез на машине ее к себе домой, где удерживал до прибытия полиции.
Дело расследуется по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.