В Новороссийске объявлена воздушная тревога
Сирены запущены в Новороссийске в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере «Макс».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников»,— написал мэр.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями — в его соцсетях, на официальной странице администрации, а также по радио «Новая Россия» (104 FM).
Господин Кравченко также напомнил о запрете снимать и выкладывать в социальные сети фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены отражение атаки, работа средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.
UPD: сигнал тревоги отменен