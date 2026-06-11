В Новороссийске объявлена воздушная тревога

Сирены запущены в Новороссийске в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников»,— написал мэр.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями — в его соцсетях, на официальной странице администрации, а также по радио «Новая Россия» (104 FM).

Господин Кравченко также напомнил о запрете снимать и выкладывать в социальные сети фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены отражение атаки, работа средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

UPD: сигнал тревоги отменен

Наталья Решетняк