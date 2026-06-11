На Кубани спрос на клубнику вырос на 22% при снижении цены на 10%

В Краснодарском крае в январе—мае 2026 года число покупок свежей клубники увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианная стоимость ягоды снизилась на 10%, до 505 руб. за 1 кг. Об этом свидетельствуют данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», собранные для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке аналитиков платформы, рост интереса к клубнике связан с увеличением предложения в сегменте свежих продуктов, а также расширением каналов продаж через сервисы онлайн-заказов и доставки.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сохраняющееся инфляционное давление, потребители продолжают активно приобретать свежие ягоды. Покупателям стало удобнее покупать сезонную продукцию в торговых сетях и через онлайн-площадки, тогда как роль традиционных сезонных точек продаж постепенно снижается.

Наиболее высокий спрос на ягоды традиционно приходится на конец весны и начало лета. Пиковый период продаж клубники, по данным экспертов, наблюдается в мае.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре спрос на клубнику в шоколаде вырос на 22% год к году, а средний чек на этот десерт достиг 2489 руб. За период с января по май десерт стал самым востребованным деликатесом ручной работы. Ягодное угощение обогнало бенто-торты, которые занимают второе место по популярности, на 61%.

Нурий Бзасежев