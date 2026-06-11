Главные новости за 10 июня. Ростов-на-Дону и область

В Миллеровском районе Ростовской области в ночь на 10 июня были сбиты БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Из близлежащих домов, а также из дома престарелых были эвакуированы люди. Пострадавших нет.

ООО «Хлебозавод Юг Руси», расположенное в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, перешло в собственность Росимущества. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 29 мая, следует из данных СПАРК. Предприятие является крупнейшим хлебозаводом Ростовской области. В последние годы его финансовые показатели оставались отрицательными. По итогам 2024 года выручка завода составила 781,7 млн руб., а чистый убыток — 139 млн руб. В 2025 году выручка сократилась до 581 млн руб., а убыток увеличился до 158 млн руб.

В отношении заместителя руководителя Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Оперативники установили, что в октябре 2025 года в целях обеспечения готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года фигурант вступил в сговор с директором судоремонтного завода в Керчи и передал ему взятку в 270 тыс. рублей за оформление санитарного свидетельства на ледокол «Капитан Демидов», находившийся на ремонте.

В Ростовской области за последние пять лет значительно выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Об этом говорится в ежегодном докладе регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по острому вирусному гепатиту С, а также хроническим вирусным гепатитам В и С остается неблагополучной. Наиболее заметный рост зафиксирован по хроническому вирусному гепатиту С. Если в 2021 году показатель составлял 3,14 случая на 100 тыс. населения, то в 2025 году он достиг 42,43 случая.

В Ростовской области признаки почвенной засухи зафиксированы в пяти районах. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Васильев. По его словам, проблема затронула Тацинский, Белокалитвинский, Верхнедонской, Константиновский и Цимлянский районы.

Доля жителей Ростовской области, которым хватает денег только на продукты питания, а покупка одежды и обуви требует накоплений, за год выросла с 22,1% до 26,2%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона за 2025 год. Самой многочисленной группой остаются респонденты, которым хватает средств на продукты, одежду и обувь, однако для покупки крупной бытовой техники пришлось бы брать кредит. Такой вариант ответа выбрали 42,3% участников исследования.

Более 60% дончан не доверяют безопасности банковских приложений. Основной причиной отказа от использования онлайн-сервисов банков жители Ростовской области называют опасения за безопасность своих данных и средств.