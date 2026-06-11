Главные новости за 10 июня. Кавказ

По результатам первых пяти месяцев 2026 года расходы жителей Ставропольского края на покупку белого хлеба выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи классического пшеничного хлеба из белой муки на юге России растут последние два года. В Ставропольском крае с 2024 по 2026 год расходы на его покупку увеличились на 47%. Затраты на приобретение нарезного батона в регионе выросли в два раза с 2024 по 2026 год. За первые пять месяцев 2025 года траты увеличились на 17%, а в 2026 году — еще на 28%.

Жителям Дагестана, пострадавшим от апрельского паводка в регионе, назначены выплаты на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Как уточняется в сообщении, выплаты назначено 39,7 тыс. заявителям. В частности, семь членов семей получат выплаты за гибель родственника.

Гранд-финал международной премии в области уличной культуры и спорта КАРДО в 2026 году пройдет во Владивостоке, а не в Ставрополе. Организаторы сообщили о переносе места проведения еще 22 апреля, но информация о городе, который примет гранд-финал, появилась только сейчас.

Яркую вспышку в небе жители нескольких регионов заметили в ночь на 8 июня. Полет объекта зафиксировали камеры видеонаблюдения, что позволило специалистам восстановить его примерную траекторию. По словам инженера-физика кафедры теоретической и математической физики СКФУ Светланы Ореховой, большая часть болида сгорела в атмосфере, однако некоторые фрагменты могли уцелеть.По предварительным расчетам, возможное место падения обломков находится в Грачевском округе между селами Тугулук и Ямки. Специалисты не исключают, что отдельные фрагменты могли упасть в границах населенного пункта, поэтому теоретически возможны повреждения кровли отдельных строений.