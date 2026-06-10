На Ставрополье обломки метеорита могли упасть на жилые дома

После появления яркого болида в небе над югом России специалисты предположили, что часть космического тела могла достичь поверхности Земли. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на экспертов Северо-Кавказского федерального университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Яркую вспышку в небе жители нескольких регионов заметили в ночь на 8 июня. Полет объекта зафиксировали камеры видеонаблюдения, что позволило специалистам восстановить его примерную траекторию.

По словам инженера-физика кафедры теоретической и математической физики СКФУ Светланы Ореховой, большая часть болида сгорела в атмосфере, однако некоторые фрагменты могли уцелеть.

«Это был болид, который прилетел довольно быстро над нашей планетой и, конечно же, большая часть его сгорела в нашей атмосфере. Но, анализируя характер свечения и его траекторию, можно понять, что, возможно, его маленькие остатки уцелели», — отметила эксперт.

По предварительным расчетам, возможное место падения обломков находится в Грачевском округе между селами Тугулук и Ямки. Специалисты не исключают, что отдельные фрагменты могли упасть в границах населенного пункта, поэтому теоретически возможны повреждения кровли отдельных строений. Однако основная предполагаемая зона падения расположена на сельскохозяйственных полях.

Эксперты отмечают, что подобные находки для Ставропольского края не являются редкостью. По их словам, в почве региона можно обнаружить микроскопические частицы космического происхождения, оставшиеся после прохождения через атмосферу различных небесных тел.

Валерий Климов