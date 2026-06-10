Каждый восьмой предприниматель на Дону заявил об отсутствии конкурентов

Около 12% предпринимателей Ростовской области сообщили, что не имеют конкурентов на основном рынке своей деятельности. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

По сравнению с предыдущим годом доля таких ответов выросла на 1,6 процентного пункта. При этом наиболее распространенным вариантом ответа стало наличие от трех до пяти конкурентов — его выбрали 23,5% респондентов. Еще 22,2% предпринимателей оценили число своих конкурентов в диапазоне от шести до двенадцати компаний.

Одновременно исследование зафиксировало рост числа компаний, работающих в условиях высокой конкуренции. Так, о наличии более 100 конкурентов сообщили 9,3% участников опроса. Годом ранее этот показатель составлял 4,1%, а в 2023 году — 3,5%.

Авторы мониторинга отмечают существенную разницу между отдельными рынками. Так, об отсутствии конкурентов чаще других сообщали представители сфер архитектурно-строительного проектирования, лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов, теплоснабжения, а также сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов. В то же время наиболее высокий уровень конкуренции фиксировался на рынке реализации сельскохозяйственной продукции и в дорожной деятельности.

При этом большинство предпринимателей не заметили существенных изменений конкурентной среды за последние три года. Такой ответ дали 48,7% респондентов. Еще 38,6% сообщили об увеличении числа конкурентов, а 12,7% — об их сокращении.

В исследовании приняли участие 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство опрошенных представляли микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и годовым оборотом до 120 млн руб.

Валерий Климов