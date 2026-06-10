На Дону стало меньше предпринимателей, не сталкивающихся с административными барьерами

Доля предпринимателей Ростовской области, которые считают, что административные барьеры для бизнеса отсутствуют и ситуация в этой сфере не изменилась за последние годы, сократилась до 37,9%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Годом ранее об отсутствии административных барьеров сообщали 51,7% участников опроса. Таким образом, за год показатель снизился на 13,8 процентного пункта.

Одновременно выросла доля предпринимателей, считающих, что преодолевать административные барьеры стало проще. В 2025 году такой ответ дали 17,3% респондентов против 12,2% годом ранее. Вместе с тем увеличилось и число представителей бизнеса, которые заявили об ухудшении ситуации. Если в 2024 году о том, что преодолевать административные барьеры стало сложнее, говорили 6,6% опрошенных, то в 2025 году — уже 10,9%.

При этом наиболее распространенным ответом на вопрос о факторах, препятствующих ведению бизнеса, по-прежнему остается вариант «ограничений нет» — на него пришлось 28,3% всех ответов предпринимателей. Среди существующих проблем представители бизнеса чаще всего называли высокие налоги и нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. По сравнению с прошлым годом значимость этих факторов выросла на 4,7 и 5,2 процентного пункта соответственно.

Кроме того, предприниматели указывали на рост цен на сырье и энергоресурсы, а также дополнительные издержки, связанные с введением обязательной маркировки отдельных видов товаров. Авторы исследования отмечают, что вопросы налоговой нагрузки и административного регулирования остаются одними из ключевых факторов, влияющих на деловой климат в регионе.

Опрос проводился среди 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Более половины участников исследования являются собственниками компаний, а около трети ведут предпринимательскую деятельность более десяти лет.

Валерий Климов