Крупный пожар охватил два дома в историческом центре Ростова

Крупный пожар произошел вечером 10 июня в историческом центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на улице Красных Зорь, 69 поступило спасателям в 22:13. По предварительным данным, огонь охватил два частных жилых дома и хозяйственную постройку.

Площадь пожара достигла 500 кв. м. Из-за плотной застройки существует угроза дальнейшего распространения огня на соседние здания.

В 22:34 пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте работают 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Пожарные продолжают борьбу с огнем и принимают меры для защиты соседних домов.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Валерий Климов