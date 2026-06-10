Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП в Черкесске

Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером 10 июня в Черкесске. Об этом сообщили в МВД по Карачаево-Черкесии.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

По данным полиции, около 17:40 столкнулись автомобили Audi и Lada Kalina. В результате ДТП водитель Lada Kalina получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Валерий Климов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд