Пассажирский автобус сгорел на федеральной трассе в Дагестане

Пассажирский автобус загорелся на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 16:30. Автобус загорелся возле населенного пункта Казмаул.

Пожарные подразделения прибыли на место через девять минут после вызова. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 17:25.

В результате происшествия никто не пострадал. Информация о причинах возгорания уточняется.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что взяли на контроль установление всех обстоятельств инцидента. Надзорное ведомство проверит причины пожара и соблюдение требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.

По предварительным данным, жертв и пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации людей из автобуса.

Валерий Климов