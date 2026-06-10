Митрополит Евгений выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в центре Екатеринбурга. Об этом он сообщил в своем в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. В храме Большой Златоуст будем сугубо поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших»,— написал владыка.

ДТП произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга. По версии следствия, на улице 8 Марта у дома №17 произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус съехал с проезжей части и допустил наезд на пешеходов. В результате погибли четыре человека, включая ребенка. Еще трое были госпитализированы. По факту ДТП были возбуждены два уголовных дела.

Полина Бабинцева