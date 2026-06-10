Почти 40% ростовских предпринимателей заявили об усилении конкуренции

Доля предпринимателей Ростовской области, которые отмечают рост числа конкурентов на своих рынках, по итогам 2025 года достигла 38,6%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Годом ранее об увеличении числа конкурентов за последние три года сообщали 35,7% участников опроса. При этом почти половина респондентов — 48,7% — не заметили существенных изменений конкурентной среды. Еще 12,7% предпринимателей заявили о сокращении числа игроков на рынке.

Как отмечается в исследовании, чаще всего рост конкуренции связывают с появлением новых участников рынка, поиском населением дополнительных источников дохода, а также увеличением спроса на отдельные товары и услуги. Часть респондентов также указывала на расширение рынков за счет новых территорий и изменение структуры потребления.

Одновременно с ростом конкуренции бизнесу приходится чаще предпринимать меры для повышения собственной конкурентоспособности. Более половины участников опроса сообщили, что за последние три года сталкивались с необходимостью снижать цены или повышать качество товаров и услуг. Среди наиболее распространенных мер предприниматели называли улучшение клиентского сервиса, обучение персонала и обновление оборудования.

В исследовании приняли участие 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство респондентов представляли микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и годовым оборотом до 120 млн руб.

При этом среднее число конкурентов, которое называли участники опроса, составило 28 компаний. О полном отсутствии конкурентов сообщили 12% предпринимателей.

Валерий Климов