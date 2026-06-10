Донской бизнес назвал налоги главной проблемой для работы

Предприниматели Ростовской области считают высокие налоги и нестабильность законодательства главными препятствиями для ведения бизнеса. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам опроса наиболее распространенным ответом среди представителей бизнеса стало утверждение об отсутствии существенных ограничений для текущей деятельности. Однако среди факторов, оказывающих наиболее негативное влияние на работу компаний, предприниматели чаще всего называли высокий уровень налоговой нагрузки и нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.

При этом значимость обеих проблем за последний год выросла. По сравнению с результатами предыдущего исследования доля упоминаний высоких налогов увеличилась на 4,7 процентного пункта, а нестабильности законодательства — на 5,2 процентного пункта. Авторы мониторинга отмечают, что именно эти факторы остаются ключевыми барьерами для ведения и развития бизнеса в регионе.

Кроме того, представители компаний указывали на рост цен на сырье и энергоресурсы, что напрямую отражается на себестоимости продукции и услуг. Среди дополнительных факторов давления предприниматели также называли введение обязательной маркировки отдельных категорий товаров, необходимость адаптации к новым требованиям регулирования и увеличение сопутствующих расходов.

Согласно исследованию, часть предпринимателей связывает сложности ведения бизнеса с последствиями санкционных ограничений, высокой стоимостью заемного финансирования и снижением потребительского спроса. Эти факторы, по мнению респондентов, ограничивают возможности для расширения бизнеса и запуска новых проектов.

Несмотря на существующие проблемы, значительная часть предпринимателей оценивает ситуацию на рынке как относительно стабильную. Так, 28,3% участников опроса заявили, что не видят существенных ограничений для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса. Еще 37,9% респондентов отметили, что административные барьеры в последние годы фактически не изменились.

В исследовании приняли участие 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство респондентов представляли микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и годовым оборотом до 120 млн руб. Более половины участников опроса являются собственниками бизнеса, а почти треть ведет предпринимательскую деятельность более десяти лет.

При этом 38,6% опрошенных предпринимателей сообщили о росте числа конкурентов на своих рынках за последние три года. Еще 48,7% заявили, что не заметили существенных изменений конкурентной среды, а 12,7% отметили сокращение числа участников рынка.

Валерий Климов