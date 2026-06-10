Аэропорт Мурманска получил разрешение на продолжение реконструкции

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект расширения инфраструктуры мурманского аэропорта. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На северном перроне создадут пять дополнительных мест для стоянки воздушных судов и построят новую рулежную дорожку РД-F с укрепленными обочинами

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ На северном перроне создадут пять дополнительных мест для стоянки воздушных судов и построят новую рулежную дорожку РД-F с укрепленными обочинами

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, на северном перроне создадут пять дополнительных мест для стоянки воздушных судов и построят новую рулежную дорожку РД-F с укрепленными обочинами. Также планируется возведение здания аварийно-спасательной станции, трансформаторных подстанций, водосточно-дренажной системы и патрульной автодороги.

Модернизация стала следующим этапом развития аэропорта после запуска нового пассажирского терминала площадью более 7 тыс. кв. м в ноябре 2025 года. Проектировщиком выступает ООО «Спектрум-Холдинг». Параметры инфраструктуры рассчитаны с учетом прогнозируемого роста интенсивности полетов в регион.

Карина Дроздецкая