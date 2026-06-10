Каждый третий житель Ростовской области выплачивает кредит

Банковскими кредитами пользовались 67,4% жителей Ростовской области. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, кредиты остаются самым востребованным финансовым продуктом среди населения региона. При этом 35,9% респондентов сообщили, что пользуются банковским кредитом в настоящее время, а еще 31,5% оформляли его ранее.

Вторым по популярности финансовым инструментом стали банковские вклады. На момент проведения опроса депозитами пользовались 35% участников исследования, еще 21,7% имели вклады ранее. Таким образом, опыт использования вкладов имели 56,7% респондентов.

Вместе с тем большинство других финансовых продуктов остаются маловостребованными. Речь идет в том числе об инвестиционном страховании жизни, паевых инвестиционных фондах и других инструментах инвестирования. По каждому из таких продуктов подавляющее большинство участников исследования сообщили, что никогда ими не пользовались.

Результаты опроса также свидетельствуют о высокой зависимости жителей региона от заемных средств при совершении крупных покупок. По данным мониторинга, 21,5% респондентов сообщили, что могут позволить себе покупку крупной бытовой техники, однако для приобретения автомобиля или жилья им потребовался бы кредит. Еще 42,3% опрошенных заявили, что без заемных средств не смогли бы приобрести даже крупную бытовую технику.

Опрос потребителей финансовых услуг проводился в 54 муниципальных образованиях Ростовской области. В нем приняли участие 2964 человека, из которых 30,2% проживают в городах, а 69,8% — в сельской местности.

Валерий Климов