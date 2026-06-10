Лишь 3% ростовчан не испытывают финансовых трудностей

Только 3% жителей Ростовской области сообщили об отсутствии финансовых затруднений по итогам 2025 года. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подавляющее большинство участников исследования в той или иной степени сталкиваются с финансовыми ограничениями. Самой многочисленной группой стали респонденты, которым хватает средств на продукты питания, одежду и обувь, однако для покупки крупной бытовой техники пришлось бы брать кредит. Такой вариант ответа выбрали 42,3% опрошенных.

Еще 26,2% участников исследования сообщили, что им хватает денег только на продукты питания, тогда как покупка одежды и обуви требует накоплений. По сравнению с прошлым годом доля таких ответов выросла на 4,1 процентного пункта. Еще 21,5% респондентов заявили, что могут позволить себе покупку крупной бытовой техники, однако для приобретения автомобиля или жилья им потребовались бы заемные средства.

При этом 7% участников опроса признались, что испытывают нехватку средств даже на продукты питания. Таким образом, почти каждый третий респондент оценил свое материальное положение как недостаточное для свободной покупки одежды и обуви либо даже базовых продуктов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для большинства жителей региона крупные покупки остаются серьезной финансовой нагрузкой. Даже среди наиболее обеспеченных групп респондентов значительная часть связывает приобретение автомобиля или жилья с необходимостью привлечения кредитных средств. На этом фоне категория жителей, полностью свободных от финансовых ограничений, остается самой малочисленной.

Опрос проводился в 54 муниципальных образованиях Ростовской области. В исследовании приняли участие 2767 человек, из которых 32,2% проживают в городах, а 67,8% — в сельской местности.

Отдельный опрос потребителей финансовых услуг показал, что 39,9% жителей региона тратят все доходы на текущие нужды и не имеют возможности откладывать деньги. Годом ранее такой ответ дали 37,6% респондентов.

Валерий Климов