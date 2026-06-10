Над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники уничтожены в районе Северной стороны.

Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— заявил Михаил Развожаев.

Алина Зорина