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Над Севастополем сбили два БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники уничтожены в районе Северной стороны.

Жителей и гостей города просят не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— заявил Михаил Развожаев.

Алина Зорина

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