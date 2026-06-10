Почти 40% жителей Ростовской области признались в отсутствии сбережений

Доля жителей Ростовской области, которые тратят все доходы на текущие нужды и не могут откладывать деньги, по итогам 2025 года достигла 39,9%. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 2,3 процентного пункта. Тогда о невозможности формировать сбережения заявляли 37,6% участников опроса.

Одновременно сократилась доля жителей, которым удается откладывать средства. В 2025 году о наличии сбережений сообщили около 39% респондентов против 41,1% годом ранее. Из них 23,2% сначала тратили деньги на текущие нужды, а затем откладывали остаток, еще 15,5% заявили, что в первую очередь формируют накопления, а уже потом расходуют оставшиеся средства.

Рост числа жителей без накоплений происходит на фоне ухудшения самооценки материального положения населения. Согласно результатам того же исследования, доля респондентов, которым хватает денег только на продукты питания, а покупка одежды и обуви требует накоплений, за год выросла с 22,1% до 26,2%. Еще 7% участников опроса сообщили, что испытывают нехватку средств даже на еду.

Эксперты традиционно рассматривают динамику сбережений как один из индикаторов потребительской уверенности населения. Сокращение доли граждан, способных откладывать деньги, как правило, свидетельствует о росте текущих расходов домохозяйств и снижении финансового запаса прочности семейных бюджетов.

Опрос проводился в 54 муниципальных образованиях Ростовской области. В исследовании приняли участие 2964 человека, из которых 30,2% проживают в городах, а 69,8% — в сельской местности.

Валерий Климов