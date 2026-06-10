Главные новости за 10 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В ЮНЕСКО осудили удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», нанесенный ВСУ в ночь на 10 июня. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Губернатор Севастополя сообщал, что панорама практически полностью уничтожена.

Аэропорт Геленджика обслужил 77 863 пассажира за первые пять месяцев 2026 года. В апреле и мае авиагавань расширила полетную программу, добавив рейсы в Екатеринбург, Казань и Самару.

Банк ВТБ принял решение выделить 1 млрд руб. на восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», пострадавшей от атаки беспилотника.

Кубанская сеть АЗС PNB (ОАО «Полтавская нефтебаза»), пострадавшая в минувшую субботу от дроновой атаки, установила ограничения по продаже бензина и дизеля. Установлено ограничение — единоразовый отпуск бензинов или дизельного топлива не более 20 л одному клиенту.

Жители и гости Крыма в январе—апреле 2026 года потратили на БАДы в аптеках республики 629,5 млн руб. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. При этом в натуральном выражении объем реализации в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7,5% — до 1,5 млн упаковок.

15 заправочных станций в Краснодарском крае временно приостановили продажу топлива. Согласно данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, заправки расположены в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

В мае 2026 года в Краснодаре медианная полная стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,5% за месяц и составила 7,9 млн руб. Стоимость 1 кв. м сократилась на 0,5% — до 177 тыс. руб. Медианная площадь квартир в продаже уменьшилась до 44,5 кв. м, что указывает на рост доли более компактных лотов.

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с продажей топливных талонов на фоне обсуждения проблем с обеспечением бензином в Крыму. Злоумышленники создают каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести топливо по якобы выгодной цене.

В Крымском районе Краснодарского края продолжает увеличиваться площадь подтопленных сельскохозяйственных угодий из-за поступления воды через прораны в дамбе реки Кубань в районе хутора Западного.

НБКИ зафиксировало снижение доли отказов по заявкам на потребительские кредиты в Краснодарском крае. По итогам мая 2026 года показатель составил 73,5%, что на 4 п. п. ниже уровня аналогичного периода прошлого года, когда банки отклоняли 77,5% заявок.